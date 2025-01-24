Будапешт имеет мощности зарезервированные мощности «Турецкого потока», которые можно использовать для поставок газа Братиславе.

До 2025 года Словакия получала поставки российского газа транзитом через украинскую газотранспортную систему. Однако после того, как Киев прекратил транзит, страна столкнулась с проблемами в поставках газа, решать которые власти начали только сейчас, хотя о решении украинских властей все знали ещё давно. В то же время Венгрия окончательно перешла на поставки по «Турецкому потоку», поэтому прекращение транзита российского газа через Украину их особо не затронуло.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции сообщил о готовности оказать помощь Братиславе, наладив поставки газа в Словакию через венгерские территории. Он отметил, что венгерские власти получают через «Турецкий поток» 7,6 миллиардов кубометров газа, хотя максимальная транзитная мощность составляет порядка 8,5 миллиардов кубометров газа. Таким образом Будапешт может закупать ещё порядка одного миллиарда кубометров газа, которые будут доставлены в Словакию через венгерские территории.

Впрочем, такая помощь окончательно не решит проблему с поставками российского газа в Словакию. Сейчас словацкие власти пытаются убедить председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен надавить на Киев, чтобы возобновить транзит российского газа через украинскую ГТС. Однако такой исход маловероятен, ведь, как известно, новый состав Европейской комиссии работает над дорожной картой, предусматривающей полный отказ Европы от поставок энергоносителей из России.