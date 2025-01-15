Вопрос в том, хватит ли у них голосов для положительного решения.

Глава политической партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка сообщил о намерениях оппозиционных сил выдвинуть вотум недоверия премьер-министру страны Роберту Фицо и его правительству. Он акцентирует внимание на том, что глава словацкого правительства вместо того, чтобы решать проблемы, путешествует по всему миру, наслаждается роскошью во Вьетнаме и оскорбляет партнёрские государства.

Словацкий политик подчеркнул, что оппозиция не даст Фицо развернуть Словакию на восток (отвернуться от прозападного курса). Шимечка объясняет, что дело даже не во встрече словацкого премьера с Путиным, а неисполнением его правительством своих задач, а также попытках поставить под сомнение политический курс Словакии.

Как утверждает Михал Шимечка, у оппозиции много причин, чтобы выдвинуть вотум недоверия Роберту Фицо. Он напомнил, что словацкий премьер правил в Словакии в течение четырнадцати лет и нанёс достаточно вреда государству, который не выйдет озвучить даже за десять часов.

Несмотря на всё выше озвученное, правящая коалиции в парламенте Словакии включает в себя 79 депутатов из 150 существующих мандатов. Оппозиционные силы представлены лишь 71 местами в парламенте. В случае, если оппозиционные силы выдвинут вотум недоверия Роберту Фицо, маловероятно, что им удастся собрать достаточное количество голосов для принятия положительного решения.