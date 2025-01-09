Новоизбранный американский президент Дональд Трамп планирует завершить конфликт, но пока об условиях мало что известно.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп ставит перед собою цель урегулировать российско-украинский конфликт. Пока что непонятно, на каких условиях политик планирует заключить мир между Украиной и Россией, но вопрос территориальных уступок Киева перед Москвой стал уже очевидным даже для украинских властей, смирившихся с новыми реалиями.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен, который покинет свою должность вместе с Джо Байденом уже 20 января 2025 года, заявил, что новая американская администрация намерена добиться сильной переговорной позиции для Киева, которая обеспечит наилучшую мирную сделку для Украины.

По мнению американского чиновника, наилучшим соглашением будет то, которое включает в себя сдерживающие факторы для России, гарантирующие невозможность возобновления боевых действий.

От себя Энтони Блинкен добавил, что Соединённые Штаты Америки работают над тем, чтобы Украина в 2025 году действовать с позиции силы, будь это боевые действия или переговоры. Он подтвердил намерения текущей американской администрации оказывать военную помощь Киеву до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.