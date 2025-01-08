Страны, входящие в Контактную группу по обороне Украины, утвердят свои планы уже 9 января на встрече «Рамштайн».

В феврале Соединённые Штаты Америки основали Контактную группу по обороне Украины, которая под их руководством раз в месяц собиралась на авиабазе «Рамштайн» в Германии для обсуждения текущих потребностей украинской армии в зоне боевых действий. Следующая конференция назначена на 9 января 2025 года и она станет последней для текущей американской администрации, которая уйдёт в отставку 20 января с инаугурацией Дональда Трампа.

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки объявило, что на 25-й встрече «Рамштайн» министр обороны Ллойд Остин соберёт семь лидеров коалиции, которые одобрят планы по оказанию Украине военной помощи до 2027 года.

Отмечается, что в планах будут определены потребности и цели Вооружённых сил Украины в бронетехнике, артиллерии, воздушных силах, беспилотных силах, разминировании, противовоздушной обороне, информационных технологиях и морской безопасности.

Стоит понимать, что утверждаемые украинскими союзниками планы не гарантируют невозможность отказа от оказания военной помощи Украине в случае, если такое решение будет принято местным правительством.