После этого компания рассчитывает начать серийное производство бронемашин Lynx на украинских территориях.

В октябре 2024 года на территории Украины был запущен первый военный завод по производству бронетехники немецкого концерна Rheinmetall. Предполагалось, что к концу прошлого года данное предприятие выпустит первую партию новейших боевых машин пехоты Lynx, которые пока что ещё массово не используются ни одними вооружёнными силами стран мира.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ссылаясь на пресс-релиз генерального директора концерна Армина Паппергера, пишет, что Вооружённые силы Украины получили первую БМП Lynx, произведённую немецким заводом в Унтерлюсе.

По его словам, сейчас украинские военные проводят полевые испытания Lynx, чтобы как можно быстрее наладить серийное производство данной техники уже на украинских территориях. В компании рассчитывают, что в этом году первая партия немецких боевых машин пехоты поступит на вооружении украинской армии.

Паппергер напомнил, что в июне на «Конференции по восстановлению Украины» в Берлине его компания подписала с Киевом меморандум о взаимопонимании по расширению стратегического сотрудничества, дав сигнал о готовности расширять сотрудничество. Сейчас немецкий концерн ведёт переговоры о строительстве на украинских территориях завода по производству артиллерийских боеприпасов.