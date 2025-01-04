С 1979 году остров является автономным регионом в составе Королевства Дания.

Гренландия является островом площадью два миллиона квадратных километров, который практически полностью покрыт льдом. На обитаемой части острова проживает около 60 тысяч граждан. В 1979 году Гренландия получила расширенную автономию в составе Королевства Дания, благодаря чему остров фактически стал полноценной страной с собственным парламентом и органами самоуправления. Тем не менее, некоторые политические движения выступают за обретение Гренландией полного суверенитета.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в своём новогоднее обращении призвал устранить препятствия в виде «оков колониальной эпохи», сделав следующий шаг. По его словам, сотрудничество острова с другими странами, в частности торговые отношения, не должны осуществляться исключительно через Данию. Он подчеркнул, что уже началась работа для определения рамок Гренландии как независимого государства.

По мнению политика, отношения между Данией и Гренландией не предусматривают абсолютного равенства и остров должен получить право самостоятельно представлять себя на международной арене. Соглашение между странами предусматривает объявление Гренландией независимости только по итогам успешного референдума. Вполне вероятно, что Муте Эгеде как раз таки намекал на этот шаг.

В случае, если Гренландия обретёт независимость, многие страны могут заинтересоваться расширением своей сферы влияния на остров Арктике. Новоизбранный американский президент Дональд Трамп уже говорил о том, что переход острова под контроль Соединённых Штатов Америки является абсолютной необходимостью для обеспечения национальной безопасности.