Некоторые источники издания считают, что сейчас данные самолёты отрабатывают тренировочные полёты на украинских территориях.

Известно, что в прошлом году Франция пообещала поставить Украине свои истребители Mirage 2000-5F. Предполагается, что их поставка произойдёт в начале текущего года, вероятнее всего, до 20 января 2025 года. Однако, как узнал портал Avions Legendaires от своих источников, французская авиация уже прибыла на украинские территории.

По данным издания, истребители уже находятся на территории Украины и выполняют тренировочные полёты. Отмечается, что украинским пилотам понадобилось несколько месяцев, чтобы освоить управление одноместным самолётом. В материале издания подчёркивают, что изначально украинские лётчики представляли Mirage 2000-5F как лёгкий истребитель, но быстро поняли его возможности, в том числе для применения на территориях противника.

Avions Legendaires также сообщают, что Mirage 2000-5F могут осуществлять пуски крылатых ракет SCALP-EG, Storm Shadow и авиационных бомб французского производства AASM Hammer. До этого пуски англо-французских ракет и бомб осуществлялись советскими тактическими бомбардировщиками Су-24 и МиГ-29. Всего Украина может получить от Франции около десяти самолётов, которые станут вторыми западными истребителями на вооружении украинской армии.