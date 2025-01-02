До недавних пор около 80% газа на австрийском рынке было российского происхождения.

Австрия является одной из стран Европы, которая до недавних пор закупала российский газ. До 2022 года страна 80% потребляемого австрийцами газа было российского происхождения. В 2022 и 2023 годах доля российского газа снизилась до 20%, но в конечном итоге в 2024 году цифра вернулась в прежние значения. При этом, в отличие от Венгрии и Словакии, австрийские власти не выступали с публичными требованиями продолжить транзит российского газа через Украину.

Министр по защите климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Астрии Леонора Гевесслер объявила о полном прекращении поставок российского газа в страну. Она подчеркнула, что украинские власти неоднократно предупреждали о своих намерениях прекратить транзит российского газа через свою газотранспортную систему, поэтому Вена имела возможность подготовиться к такому сценарию.

По словам австрийского министра, «домашнее задание» Австрии было выполнено: власти обеспечили переход на бесперебойные и неограниченные поставки газа при помощи альтернативных источников, которые позволили гарантировать газоснабжение.

Стоит отметить, что с 1 января 2025 года поставки российского газа во многие страны Европы стали технически невозможными из-за прекращения его транзита через украинскую газотранспортную систему.