Стоимость ракеты начинается от трёх тысяч долларов, а сами конструкторы называют её «ракета-бродяга».

Издание The Economist рассказало об украинской ракете «Трембита» (трембита - славянский духовой музыкальный инструмент длиною четыре метра), которая сейчас способна преодолевать расстояние до 200 километров со скоростью 400 километров в час. Ракета, которую скорее можно назвать самолётом-снарядом (или как называют украинские власти - дрон-ракета), базируется на основе импульсного воздушно-реактивного двигателя за 200 долларов, подобного применявшейся немцами ракеты «Фау-1» в 1944 году.

Отмечается, что стоимость «Трембита» составляет всего три тысячи долларов, а в 15 тысяч долларов оценивают ракету в комплекте с боеголовкой весом 20 - 30 килограмм. Сумма кажется небольшой на фоне дорогостоящих западных ракет, в частности ATACMS и Storm Shadow.

Конструкторы украинской ракеты утверждают, что также работают над более мощной модификацией, способной долететь до Москвы. Пока что весь проект лишь на стадии полевого тестирования, но его перенос с чертежей до полноценной конструкции был непродолжительным - полгода.

Один из разработчиков ракеты подчёркивает, что российские военные будут удивлены, когда увидят, как «Трембита» пролетает над их окопами. Он также добавил, что новую украинскую ракету можно назвать «ракетой-бродягой», а, как известно, «много бомжей могут нанести много вреда».

Однако стоит отметить, что об эффективности данного оружия даже в условиях дешевизны говорить сложно, ведь её скорость полёта небольшая, а пролёт на низкой высоте позволяет сбить беспилотник мобильной группой, если она, конечно, окажется в нужное время в нужном месте. Вполне вероятно, что основной целью будет использование ракеты для истощения российской противовоздушной обороны.