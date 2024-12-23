Венгерские власти утверждают, что делают для установления мира больше всех в Европе.

Ещё летом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил ряд стран в рамках «миротворческой миссии», впоследствии признав, что обе стороны не готовы к перемирию. Тем не менее, как стало известно в начале декабря, последние несколько месяцев венгерские власти проводили вторую миротворческую миссию, чтобы сделать свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подвёл итоги второй миротворческой миссии, в которую вошла встреча с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом, телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, а также беседы с «украинцами, турками, представителями Ватикана».

Венгерский министр подчеркнул, что Будапешт действительно приложил все свои усилия для установления мира или даже больше.

Петер Сийярто напомнил, что Венгрия была права в невозможности найти решение российско-украинского конфликта на поле боя. По этой причине он видит необходимость в переговорном процессе, для старта которого необходимо соглашение о прекращении огня. Сийярто считает, что предложенное Будапештом «рождественское перемирие» могло бы дать прекрасную возможность для этого, пусть даже и на непродолжительный срок.