По его словам, сейчас предпринимаются все попытки, чтобы опровергнуть это.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала M1 заявил, что Европа проиграла российско-украинский конфликт, хотя пытается это отрицать, прибегая к «коммуникационным трюкам». По его мнению, все эти попытки всё больше напоминают произведение «1984» (роман-антиутопия о последствиях тоталитаризма и идеологической обработки) авторства Джорджа Оруэлла.

Орбан подчеркнул, что существует новая реальность, в том числе в зоне боевых действий, которая никем не скрывается. Он объясняет, что российская армия продолжает продвигаться на поле боя, пусть даже не самыми быстрыми шагами, но, тем не менее, перемалывая ситуацию в свою пользу.

Виктор Орбан также напомнил, что в апреле 2022 года Россия и Украина находились в шаге от подписания мирного соглашения, но из-за иностранного вмешательства договорённости были сорваны. Речь о Стамбульских соглашениях, которые в Киеве назвали предъявлением ультиматума.

Ранее венгерский премьер уже говорил о том, что если бы потраченную на оказание помощи Украине сумму (310 миллиардов евро) потратили бы на развитие экономики и решение социальных проблем, в Европе произошло бы новое «экономическое чудо».