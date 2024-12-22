Об этом сообщил представитель сирийской оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани.

Стало известно, что руководитель группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией в России и запрещена) Абу Мухаммад аль-Джулани встретился с представителями других сирийских вооружённых группировок, участвовавших в свержении Башара Асада, чтобы обсудить реструктуризацию Вооружённых сил Сирии.

Теперь новые власти Сирии объединят все вооружённые группировки в одну структуру, подчинённую Министерству обороны страны. Об этом сообщает катарское издание Al Watan, цитирующее заявление Абу Мухаммад аль-Джулани.

Очевидно, что всё это положительно скажется на общей боеспособности новой сирийской армии. Другой вопрос в том, сможет ли новое правительство полноценно подчинить группировки единому военному командованию Сирии, а не местным лидерам. О каком количестве повстанцев, которых переведут на военную службу, говорить сложно, ведь точная численность различных оппозиционных группировок остаётся неизвестной. Однако речь о десятках тысяч человек, ведь только ХТШ насчитывала в 2022 году 15 тысяч боеспособных солдат.

Ранее уже говорилось, что повстанческие силы будут объединены с правительственной армией в формате новой национальной армии Сирии.