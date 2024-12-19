ВСУ вторглись в Курскую область, так как там было малое количество российских солдат.

В августе Вооружённые силы Украины осуществили прорыв российской государственной границы в Курской области. Воспользовавшись фактором внезапности, украинские военные смогли в течение месяца удерживать инициативу в своих руках, но впоследствии, когда Россия подвела резервы, были вынуждены перейти в оборону, а на момент декабря лишились половины удерживаемых российских территорий.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский в интервью изданию Le Monde рассказал, зачем украинские военные вторглись в Курскую область. По его словам, у него «не было выбора» и он был должен провести данную операцию.

Украинский генерал объясняет, что перед ним стояла задача по срыву наступления российской армии в Харьковской области, а также снятию давления с других участков в зоне боевых действий, предотвращения открытия нового направления в Сумской области. По этой причине Сырский принял решение начать вести наступательные действия на том участке границы, где было относительно небольшое количеств российских солдат.

Александр Сырский считает, что таким образом ему якобы удалось снизить наступательный потенциал российских военных, за исключением Покровского и Кураховского направления, где Россия продолжает продвигаться.