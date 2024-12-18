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Nacvark
Нетаньяху рассказал о дальнейшей судьбе Голанских высот в Сирии
Израильские военные будут сохранять своё присутствие в регионе, в том числе в буферной зоне, пока не найдут иного решения обеспечить безопасность.

После свержения экс-президента Сирии Башара Асада израильская армия продвинулась вглубь аннексированного в 1981 году участка Голанских высот, расширив свои территориальные владения и объявив о формировании буферной зоны. С тех пор израильские военные лишь расширяют своё присутствие, а новое сирийское правительство не решается вступить в бои с ними.

Вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил буферную зону в Голанских высотах, заявив, что это место вызвало у него ностальгию, ведь 53 года назад (политику 75 лет) он находился здесь в составе спецподразделения «Сайерет Маткаль», где проходил военную службу и принимал участие в двух региональных войнах.

«Место не изменилось, оно осталось таким же», - утверждает политик.

Несмотря на это, глава израильского правительства подчеркнул, что с тех пор важность Голанских высот для безопасности Израиля лишь выросла. Нетаньяху объяснил, что израильская армия продолжит удерживать Голанские высоты под своим контролем до тех пор, пока не будет принято другое решение, гарантирующее безопасность израильского государства.

Область, обведённая синей полосой - аннексировано в 1981 году (оккупировано ещё раньше)
Выделанная область, вышедшая за пределы синей полосы - оккупирована с декабря 2024 года.
Коричневый значок уведомления - место, где был вчера Биньямин Нетаньяху.Однако учитывая, что Израиль лишь укрепляет своё присутствие в регионе, израильские военные будут предпринимать попытки по расширению буферной зоны. Сейчас израильская армия находится всего в 20 километрах от столицы Сирии и в случае, если сирийская армия решит дать им отпор, бои завяжутся на окраинах Дамаска, если не в центре.

#израиль #сирия #биньямин нетаньяху #голанские высоты
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