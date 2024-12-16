В то же время израильская армия продолжает осуществлять военные действия на сирийских территориях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о незаинтересованности в конфронтации с Сирией, где к власти пришло новое правительство. Он добавил, что Тель-Авив будет определять свою политику в отношении Дамаска в соответствии с «реальностью на местах».

Глава израильского правительства сразу напомнил, что на протяжение десятилетий Сирия была врагом Израиля: неоднократно совершала нападения, позволяла другим государствам нападать со своей территории, а также становилась транзитной зоной для вооружения проиранских группировок. Как раз таки это стало поводом для того, чтобы израильская армия начала осуществлять интенсивные действия на сирийских территориях.

По его словам, всего за несколько дней Израилю удалось ликвидировать военный потенциал Израиля, выстраиваемый десятилетиями. Нетаньяху подчеркнул, что предпринятые меры гарантируют неиспользование данного оружия против его страны.

Представители сирийской оппозиции уже говорили о нежелании вступать в военный конфликт с Израилем. Тем не менее, они обеспокоены тем, как их территории и запасы оружия правительственных сил ежедневно подвергаются авиационным ударам. Новое правительство обещает не враждовать с Тель-Авивом и не становиться транзитной зоной для иранского оружия, но в то же время разочаровано оккупацией сирийских территорий и продолжением обстрелов.