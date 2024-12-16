С 1974 года островное государство поделено на две сферы влияние - греческое и турецкое.

В 1960 году Кипр получил независимость от Великобритании. Формирование островного государства не прошло без проблем, ведь на наделённой суверенитетом территории проживали греки-киприоты и турки-киприоты, интересы которых расходились по этническим и религиозным причинам. Когда в стране произошёл государственный переворот и к власти пришли греки-киприоты, Турция объявила о введении своих войск на остров, впоследствии сформировав из его северной части Турецкую республику Северного Кипра (ТСРК). Попытки Организации Объединённых Наций (ООН) объединить остров в единое государство оставались безуспешными, а ТСРК по-прежнему не признана никем, кроме Анкары.

Руководитель Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун обратился к международному сообществу, призвав обратить внимание на кипрскую проблему. Он подчеркнул, что ни турки, ни турки-киприоты не намерены тратить ещё 60 лет на то, чтобы решить данную проблему.

Турецкий чиновник напомнил о провалах ООН по формированию «двухзональной федерации» на острове, подчеркнув важность признания территориальных реалий на земле, то есть существование двух отдельных кипрских народов в двух отдельных кипрских государствах на одном острове.

Фахреттин Алтун отметил необходимость взаимного уважения интересов, когда заходит речь о таком чувствительном вопросе, как Эгейское море. Он объясняет, что данная акватория не является «греческим озером (сферой влияния - ред.)», а Анкара с её протяжённой береговой линией вдоль моря имеет свои законные и важные интересы в регионе.

Примечательно, что на фоне всей этой ситуации Кипр продолжает предпринимать усилия, направленные на установление стратегического сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки. В перспективе страна намерена вступить в НАТО, но при попытке вступления она неизбежно столкнётся с вето одной страны-участника - Турции.