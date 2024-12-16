Всего за период с 2018 по 2019 год экс-президент отправил из Сирии 21 рейс, каждый из которых был начинён десятками миллионов долларов.

Издание Financial Times, ознакомившись с конфиденциальными документами, рассказало о том, как экс-президент Сирии Башар, свергнутый оппозицией 8 декабря 2024 года, во время своего президентства переправлял миллионы американских долларов в Россию.

По данным издания, за период с 2018 по 2019 год Центральный банк Сирии отправил в Москву не один десяток самолётов, на борту которых находились тонны иностранной валюты. Отмечается, что в совокупности Асад смог перевезти как минимум 250 миллионов долларов в американской и европейской валюте, а общий вес груза составил 2 тонны номиналами по 100 долларов и 500 евро. Всего был совершён 21 рейс, на котором преимущественно находились небольшие партии по 5 - 20 миллионов долларов наличными.

Источник издания, ознакомленный с внутренней статистикой Центрального банка Сирии, утверждает, что в тот период в стране был практически нулевой внутренний резерв иностранной валюты. Несмотря на это, перевозки продолжались, хотя с 2012 по 2018 год самолётов с миллионами долларов на борту не было.

Financial Times отмечает, что вывезенные из Сирии активы размещались в российских банках. Более того, в материале издания идёт речь о том, что Башар Асад на эти деньги тайно приобретал элитную недвижимость в Москве.