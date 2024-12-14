Оппозиционные силы проработали свои слабые места, консолидировали силы и нанесли последний удар.

В 2019 году оппозиционные силы Сирии потерпели серьёзное поражение, в результате которого власть тогдашнего президента страны Башара Асада была укреплена, а оппозиция осела в городе Идлиб по итогам соглашения о прекращении огня. На протяжение пяти лет ситуация оставалась неизменной, но в этом месяце повстанческие силы свергли сирийского президента, продвинувшись от севера к югу всего за две недели. Таким образом многолетняя гражданская война была завершена в пользу оппозиции.

Издание The Guardian, взявшее комментарий по поводу данного события у руководителя военного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией), являющейся одной из основополагающих сил оппозиции, опубликовало статью, в котором раскрыло сроки подготовки молниеносного наступления.

Как рассказал представитель оппозиции, после поражения в августе 2019 года ими была проведена огромная политическая работа по консолидации всех сил в единый кулак. Он объясняет, что огромной проблемой оппозиции было отсутствие организованного руководства, в связи с чем каждая группировка действовала фактически самостоятельно. Однако за пять лет им удалось объединиться и скоординировать свои действия так, чтобы нанести удар по Дамаску, свергнув сирийское правительство.