Поставки вооружений существенно ускорены.

Известно, что у Соединённых Штатов Америки ещё остались неизрасходованные средства на оказание военной помощи Вооружённым силам Украины, в частности из-за трудностей с поставкой оружия. Дело в том, что незамедлительные поставки требуют от Пентагона снимать со складов американской армии значительное количество оружия, подрывая обороноспособность страны. Тем не менее, сейчас в Вашингтоне идут на такой шаг, чтобы успеть поставить всё оружие до ухода Джо Байдена с поста президента.

Издание CNN, ссылаясь на источники в Белом доме, пишет, что до середине января американское оборонное ведомство поставит Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет (речь идёт о ракетах для реактивных систем залпового огня), а также сотни единиц бронетехники, другие критически важные вооружения.

Отмечается, что усилия Вашингтона организовать поставки Киеву в такие сжатые сроки являются историческими, ведь перед американским правительством стоит строгий дедлайн - пять недель. Оставшиеся средства, которые не будут потрачены на военную помощь Украине, фактически сгорят, ведь Дональд Трамп навряд ли использует их для поставок оружия.