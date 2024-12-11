Министр иностранных дел Петер Сийярто утверждает, что для такого решения попросту нет оснований.

После парламентских выборов в Грузии новое правительство официально объявило о прекращении процесса евроинтеграции страны как минимум до 2028 года. На Западе такое решение не оценили, поскольку на протяжение последних лет Тбилиси получало европейское и американское финансирование, продвигаясь на пути к полноценному членству в экономическом сообществе. После решения об отмене евроинтеграции в Брюсселе возмутились, допустив возможность введения санкций против грузинских властей.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции грузинской коллегой Макой Бочоришвили заявил, что из Брюсселя поступило абсурдное предложение по введению санкций против министра внутренних дел Грузии, а также двух начальников полиции, которые принимали участие в разгоне проевропейских митингов.

Венгерский министр назвал ситуацию возмутительной, заверив, что Будапешт наложит вето на любую попытку Европейского союза ввести коллективные санкции против кого-либо из грузинских чиновников. Он подчеркнул, что для введения санкций попросту нет оснований.

Усиление санкций против представителей грузинского правительства также рассматривается в Соединённых Штатах Америки, которые ввели первые рестрикции ещё в сентябре этого года, то есть ещё до парламентских выборов в Грузии.