Объяснение прозвучало в интервью с американским тележурналистом Такером Карлсоном.

Почти три недели назад российская армия осуществила удар по украинскому предприятию в сфере ракетостроения «Южмаш», расположенному в городе Днепр, использовав для этого новую гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Официально российские власти назвали свои действия ответом на удары по российским территориям американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону объяснил, зачем российская армия применила подобное оружие по украинским территориям. По его словам, это было сигналом Западу, что Москва готов использовать все средства поражения, чтобы не позволить западным странам добиться стратегического поражения России и защитить свои законные интересы.

Сергей Лавров отметил, что Запад пытается сохранить свою гегемонию в мире, а в случае с Украиной - сохранить действующий режим, который готов «продать или отдать все природные и человечески ресурсы» Он напомнил, как американский сенатор Линдси Грэм говорил о том, что Украина имеет богатые залежи редкоземельных металлов, которые можно было бы забрать. Стоит отметить, что Грэм использовал свои высказывания как аргумент для новой американской администрации, свидетельствующей о необходимости продолжения военной помощи Украине из-за присутствия в этом вопросе интересов Соединённых Штатов Америки.