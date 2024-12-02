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Nacvark
За 2023 год 100 самых крупных оборонных компаний заработали $632 млрд на продаже оружия
Доклад SIPRI раскрыл доходы 100 крупнейших в мире производителей оружия.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) подвёл итоги продажи оружия в 2023 года. За прошлый год только 100 крупнейших компаний мира в оборонной отрасли заработали 632 миллиарда долларов. Отмечается, что особенно резкий рост доходов оборонных компаний наблюдался в России и на Ближнем Востоке. В то же время небольшие производители более эффективно отреагировали на возникший спрос в связи с российско-украинским и палестино-израильским конфликтами. Немалую роль сыграли программы перевооружений в армиях, вызванные ситуацией с безопасностью в мире.

Россия

Данные SIPRI касаемо выручки российских оборонных компаний оказались ограниченными и, как говорит глава компании Сергей Чемезов, непонятно, откуда взялись цифры из доклада, ведь они являются закрытыми. Тем не менее, если опираться конкретно на данные Стокгольмского института, то даже информация о двух российских производителях говорит о серьёзном росте продаж в сфере производства оружия. Основную роль в этом сыграла компания «Ростех», увеличившая свою годовую выручку на 49%, благодаря чему общая доля России на рынке составила 25,5 миллиардов долларов.

Украина

Как и в случае с Россией, здесь данные тоже ограничены, но не из-за закрытости информации, а в связи тем, что весь украинский оборонно-промышленный комплекс объединён в один концерн - «Укроборонпром», выручка которого увеличилась на 69%. Остальные украинские компании, не входящие в список 100 крупнейших, как, например, небольшие производители беспилотных летательных аппаратов, тоже развиваются, но их доход от поставок оружия военным не считали.

США

В этой стране находится 41 компания из списка 100 ведущих мировых производителей оружия, а общий доход Соединённых Штатов Америки от продажи вооружений составляет 317 миллиардов долларов. Показатель за 2022 года вырос только на 2,5%, но, впрочем, тут можно отметить, что американские оборонные компании ещё до крупных военных конфликтов в мире поддерживали высокий темп на производство, выполняя заказы как из своей, так и с других стран.

Примечательно, что лидер рейтинга 100 крупнейших производителей оружия в мире как раз таки из Соединённых Штатов Америки. Речь о компании Lockheed Martin, производящей различные спектры вооружений: истребители (F-35), реактивные системы залпового огня (M142 HIMARS) и ракет (ATACMS, JASSM, PrSM и другие).

Европа

Несмотря на мировые тенденции с безопасностью и военный конфликт в Европе, европейские оружейные лидеры (27 из 100 в рейтинге) отстают от своих иностранных конкурентов. Всего европейские оборонные компании заработали 133 миллиарда долларов (немного больше, чем в одном Китае), то есть всего на 0,2% больше, чем в 2022 году.

SIPRI акцентируют внимание на том, что в 2023 года в Европе в основном работали над выполнением заключённых ранее контрактов, поэтому всё же производство развивалось, но притока новых заказов не было из-за загруженного производственного плана.

Хоть и в десятку крупнейших производителей оружия Европа не вошла, многие компании из Германии, Польши, Чехии, Норвегии и Швеции демонстрируют рост производства. Один только немецкий концерн Rheinmetall многократно нарастил свои производственные мощности для удовлетворения потребностей на поставку Вооружённым силам Украины артиллерийских снарядов калибра 155-мм.

Азия

Азиатские страны сохраняют тенденцию на устойчивый рост, особенно это касается Японии и Южной Кореи. Только у четырёх южнокорейских компаний выручка выросла на 39%, а пять японских фирм зафиксировали рост на 35%.

В случае с Японией, основной приток заказов вызван укреплением военной мощи в стране, который преследует Токио с 2022 года. Что касается Южной Кореи, её оружие закупают в других странах, например Польша имеет крупные контракты на производство сотен южнокорейских танков пятого поколения K2 «Чёрная пантера», выделяющихся двумя факторами - технологиями и дороговизной (10 миллионов долларов за одну единицу техники).

В Китае и Тайване спрос исключительно внутренний. Добавить тут особо нечего, но всё же необходимо подчеркнуть, что девять вошедших в рейтинг китайских компаний составили 16% от общего показателя в докладе SIPRI.

Ближний Восток

В рейтинг вошли шесть оборонных компаний, находящихся в этом регионе. Зафиксирован рекордный рост доходов у израильских компаний, в частности Rafael, которая производит комплексы противоракетной обороны «Железный щит» и ракеты-перехватчики к ним. Общая выручка израильских компаний составляет 13,6 миллиардов долларов, то есть 80% производства оружия на Ближнем Востоке приходится именно на Израиль.

Старший научный сотрудник SIPRI по военным расходам и производству вооружений Диего Лопес да Силва считает, что тенденция с ростом выручки оборонных компаний из Израиля сохранится, учитывая продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке

Вероятнее всего, в 2024 году ситуация с ростом продаж от производства оружия станет ещё более выраженной, ведь оборонные компании ещё не отражают весь масштаб спроса и продолжают наращивать производственные мощности. Некоторые компании только начали набор персонала, что говорит о их намерениях расширять свой бизнес.

Необходимо ещё раз напомнить, что в рейтинг вошли только 100 крупнейших производителей оружия. Очевидно, что если брать к сведению данные небольших производств, оборот денег в производстве вооружений будет значительно выше.

#россия #украина #сша #европа #ближний восток #азия
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