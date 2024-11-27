На фоне этого британский министр видит необходимость наращивания усилий для обеспечения коллективной безопасности.

Министр обороны Великобритании Джон Хили по итогам переговорам с коллегами из Германии, Франции, Италии и Польши объявил о вхождении российско-украинского конфликта в критическую фазу. Он подчеркнул, что на фоне этого Европе необходимо усилить собственную безопасность, начав активно укреплять восточный фланг НАТО.

По словам британского министра, страны-участники североатлантического альянса укрепляют сотрудничество в сфере разработки средств противовоздушной обороны и баллистических ракет. Отмечается, что в НАТО также работают над совместными программами предприятий военно-промышленого комплекса, поскольку «глобальные угрозы» усиливаются.

Хили акцентирует внимание на том, что на встрече с европейскими коллегами они достигли консенсуса в вопросе коллективной безопасности, признав необходимость брать на себя больше ответственности, в том числе путём наращивания оборонных расходов. Примечательно, что всё это происходит после победы Дональда Трампа на президентских выборах, который как раз таки настаивает на увеличение роли европейцев в обеспечении собственной безопасности.

Джон Хили также добавил, что обсуждал с украинским коллегой Рустемом Умеровым наращивание объёмов военной помощи Вооружённым силам Украины. Стороны сошлись на необходимости удвоения расходов на данное направление.