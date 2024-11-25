Отмечается, что координация между дронами позволит им обходить системы ПВО.

Осенью 2023 года Россия начала использовать ударные беспилотные летательные аппараты «Герань» для нанесения ударов по украинским территориям. Особенность данных дронов заключается в их дешевизне, что позволяет масштабировать производство и сделать сбивание дорогостоящими ракетами-перехватчиками попросту невыгодным. На текущий момент украинские военные ещё не имеют оружейной системы, позволяющей эффективно отражать атаки дронами, поэтому армия полагается на мобильные группы.

Издание The Guardian, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в России ведут работы по внедрению искусственного интеллекта в систему управлениями роями «Гераней». Подобное решение может быть эффективным, если дроны будут координировать друг друга, передавая и анализируя информацию, тем самым обходя противовоздушную оборону. Однако журналисты издания не могут предположить, насколько действительно искусственный интеллект поможет в управлении дронами.

В материале издания упоминается, что российские дроны постоянно модифицируются. В пример приводятся данные украинских военных за прошлый месяц, которые сообщили о появлении в ударном беспилотнике термобарической боевой части. Термобарическая боеголовка при детонации создаёт огненное облако температурой коло около 2000°, а взрыв такого дрона внутри здания является особенно смертоносным.

The Guardian также оценивают производство «Гераней» в сотни единиц еженедельно. Стоимость одного беспилотника составляет несколько десятков тысяч долларов.