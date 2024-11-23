Американский инвестор с 2011 по 2015 год работал главным инвестиционным директором Soros Fund Management, а после получал финансирование для своей компании лично от Джорджа Сороса.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп на своей странице социальной сети Truth Social объявил о номинировании 62-летнего Скотта Бессента на пост Министра финансов Соединённых Штатов Америки. Он подчеркнул, что Скотт пользуется уважением как один из ведущих международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов.

По словам американского политика, Бессонт является давним сторонником повестки «Америка превыше всего», а его назначение станет «золотым веком» для Соединённых Штатов Америки, которые укрепят свои позиции ведущей экономики мира.

Скотт Бессонт действительно является одним из уважаемых международных инвесторов, успевшим в период с 2011 по 2015 год поработать главным инвестиционным директором в Soros Fund Management (он же «фонд Сороса»). В 2015 году основал собственный хедж-фонд Key Square для макроинвестиций, который был профинансирован Джорджем Соросом на сумму два миллиарда долларов. В конечном итоге проект Бессента оправдал инвестиции Сороса и вернул ему активы в 2018 году.

Примечательным является то, что другой министр финансов Соединённых Штатов Америки Стивен Мнучин, работавший во время первого президентского срока Дональда Трампа (2017 - 2021), в своё время также основал хедж-фонд SFM Capital Management, получивший от Джорджа Сороса инвестиции на сумму один миллиард долларов.