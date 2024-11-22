Речь идёт о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центрального банка России, к которой подключено более 500 банков.

В 2014 году на случай отключения российских банков от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT был создан российский аналог - Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Центрального банка России. Актуальность СФПС возросла после 2022 года, когда крупнейшие российские банки страны лишились доступа к SWIFT. В июне 2024 года российский аналог SWIFT попал под санкции Европейского союза.

Управление по контролю за иностранными активами в составе Министерства финансов Соединённых Штатов Америки обратилось к организациям, которые желают подключиться или уже подключились к СПФС. В сообщении ведомства отмечается, что такой шаг будет рассматриваться как «красный флаг», поскольку присоединившиеся к российской системе банки могут быть каналами для обхода российских санкций, а взаимодействие с ними - угроза вторичных санкций.

По этой причине американское ведомство настаивает на более осторожном взаимодействии с СПФС, акцентируя внимание на готовности Управления по контролю за иностранными активами более агрессивно воздействовать на иностранные финансовые учреждения, подключившиеся к системе. Отмечается, что попавшие под американские санкции иранские банки уже подключились к СПФС, поэтому риски вторичных санкций в случае взаимодействиями с ними возрастают.