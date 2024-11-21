Пока что речь идёт о сумме в почти пять миллиардов долларов.

До 2024 года Соединённые Штаты Америки оказывали Украине военную и экономическую помощь без каких-либо обязательств с украинской стороны. Однако утверждённый весной этого года пакет военного финансирования предусматривал выделение средств на помощь Киеву в счёт государственного долга страны. При этом в законопроекте допускалось, что Белый дом может простить Украине все долговые обязательствами в рамках данного пакета помощи.

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер на брифинге объявил о намерениях американского президента Джо Байдена простить Украине 4,65 миллиардов долларов государственного долга, которые Киев получит в рамках экономической помощи.

Отмечается, что всего из утверждённого пакета военного финансирования на 61 миллиард долларов Киев должен вернуть около десяти миллиардов долларов. При этом американский президент с 15 ноября 2024 года имеет право простить 50% от суммы займа, а остальную половину сможет простить уже следующий глава государства в начале 2026 года.

Мэтью Миллер объяснил, что после того, как Белый дом уведомил Конгресс о принятии данного решения, конгрессмены квалифицированным большинством могут выразить своё возражение, но, вероятнее всего, этого не произойдёт.