В нём находилось оборудование, необходимое для производства ядерной бомбы на последних этапах.

Известно, что ближе к концу октября Израиль провёл массированный обстрел Ирана, целью которого были военные объекты. При этом отмечалось, что израильские власти отказались от ударов по ядерным или нефтяным объектам страны, ведь первое грозит серьёзной эскалацией на Ближнем Востоке, а второе - ростом цен на нефть.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что во время прошедшей атаки Израиль нанёс удар по ядерному центру «Талеган-2», расположенному недалеко от Тегерана. Отмечается, что в 2003 году, когда Тегеран отказался от разработки ядерного оружия, в центре хранилось оборудование, необходимое на последних этапах создания ядерной бомбы. При этом в прошлом году якобы были возобновлены исследования, которые могли быть связаны как с атомной энергетикой, так и ядерным оружием.

По данным источников издания, данное оборудование необходимо в случае, если страна решит создать ядерное оружие и без него иранские власти фактически лишились возможности оперативно обзавестись ядерным арсеналом. Теперь, если ядерное оружие всё же будет разрабатываться, Тегерану придётся искать замену уничтоженному оборудованию.

Стоит отметить, что официально ничего неизвестно об ударе по иранским ядерным объектам в рамках октябрьского израильского обстрела. CBS News также писали, что ядерные объекты и нефтяные терминалы не были повреждены в ходе израильской атаки.