Об этом сообщает Telegram-канал Штаба обороны ДНР.

В Telegram-канале Штаба обороны ДНР опубликована информация о эвакуации из-под Угледара ценного оперативного источника, гражданина Соединённых Штатов Америки, который пребывал в тылу Вооружённых сил Украины и сотрудничал с российскими военными для вытеснения их из населённого пункта. Операция проведена 36-й гвардейской дивизией мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии.

На протяжение двух лет американец находился на украинских территориях и передавал российским военным разведывательные данные, позволяющие наносить высокоточные удары по позициям украинской армии, при этом снижая ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению. Как отмечается, источник российской армии сыграл существенную роль в подготовке наступательной операции в населённом пункте Богоявленка (Угледарское направление).

В сообщении подчёркивается, что сейчас жизни американского гражданина ничего не угрожает. Ему планируют предоставить политическое убежище и российское гражданство.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда Россия предоставляла политическое убежище иностранным гражданам, сотрудничающим с российскими властями. Недавно российское гражданство и временное убежище получил британец Грэм Филлипс, который находится под санкциями с 2022 года.