Аналитики сошлись на том, что российская армия ещё не перешла к крупной операции, но украинским военным уже приходится покидать позиции.

В августе Вооружённые силы Украины прорвали российскую государственную границу, вторгнувшись в Курскую область и взяв под свой контроль один районный центр - Суджа, а также десятки других населённых пунктов. Впоследствии российская армия реализовала две наступательные операции, сначала оттеснив украинские силы в Кореневском, а после в Глушковском районах. Тем не менее, на текущий момент украинская армия сохраняет за собою определённый участок российских территорий.

Издание The Washington Post , ссылаясь на мнение военных аналитиков, пишет, что, скорее всего, российская ещё даже не начинала полномасштабное наступление в Курской области.

Военный аналитик из Австрии Франц-Штефан Гади предполагает, что пока что о крупномасштабном наступлении речи не идёт. Вероятнее всего, наступательная операция ещё находится в фазе формирования, когда российские военные пытаются ослабить украинских военных при помощи ударов артиллерией и беспилотниками, одновременно проверяя уязвимые места обороны. Как отмечает эксперт, в сложившейся ситуации беспокоит его то, что украинская армия уже начинает отступать с ряда населённых пунктов, а недавние контратаки позволили российским военным вернуть контроль над частью захваченных территорий, подставив под сомнение возможности Киева сохранять своё присутствие в Курской области.

Директор польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка считает, что оперативная ситуация в Курской области требует от Киева отправить ещё больше подразделений на направление или предпринять новые попытки прорыва границы, чтобы рассредоточить российские силы. Однако он подчеркнул, что, по всей видимости, украинское военное командование не обладает для этого достаточными ресурсами.

Оба эксперта сводятся к тому, что Россия привлечёт в Курскую область ещё большую группировку войск, чтобы окончательно вытеснить украинских военных.