В конце 2024 года истекает заключённый договор о транзите российского газа через украинские территории.

Известно, что в конце текущего года истекает заключённый в 2019 году договор между Украиной и Россией о транзите российского газа в Европу через украинские территории. Украинские власти согласились продлить транзит в другом формате только в случае, если соответствующая инициатива поступит от Европейского союза. Однако в Брюсселе дали понять, что не заинтересованы в дальнейших закупках российского газа.

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что Киев, судя по всему, не намерен продлевать договор о транзите российского газа через украинские территории, поэтому в 2025 году он будет прекращён. Однако это не означает, что поставки энергоносителей в Европу прекратятся.

Как уже говорил в сентябре Путин, для осуществления поставок российского газа европейским потребителям есть и другие маршруты, например «Турецкий поток» или «Голубой поток». Несмотря на то, что мощности данных газопроводов ограничены, их хватит на то, чтобы обеспечивать поставками газа нуждающиеся в российских энергоносителях страны, например Сербию, Венгрию и Словакию.

На текущий момент российский газ продолжает поступать в Европу через украинские территории, в частности при помощи газоизмерительной станции «Суджа» (Курская область). Вторая транзитная ветка через Сохрановку (Ростовская область) была перекрыта ещё в 2022 году.