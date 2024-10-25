Ответственность за ослабление армии он возложил на прошлые правительства.

Не так давно министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о неготовности британской армии к полномасштабному конфликту, учитывая недофинансирование армии и имеющиеся проблемы внутри неё, в частности, наличие устаревшей техники, нехватки личного состава и низкий моральный дух среди военных.

В этот раз британский министр вновь подтвердил данное утверждение, о чём пишет The Daily Telegraph. По его словам, сейчас Вооружённые силы Великобритании не готовы к боевым действиям и, соответственно, не в состоянии осуществлять сдерживание. При этом подчеркнул, что политика НАТО обязывает Лондон защищать другие страны североатлантического альянса от возможной агрессии.

Хили считает виновными в ослаблении армии прошлые правительства, которые были назначены во время правления Консервативной партии с 2010 по 2024 год. Он считает, что прошлые власти выделяли недостаточно финансирования армии. Британский министр добавил, что состояние британской армии оказалось гораздо хуже, чем предполагала Лейбористская партия изначально.

На текущий момент численность Вооружённых сил Великобритании составляет меньше 200 тысяч человек личного состава, из них около 80 тысяч проходят службу в Сухопутных войсках. Некогда великий королевский флот, также уже не может считаться таким, ведь 30 тысяч военнослужащих Военно-морских сил (в 11 раз меньше, чем у Соединённых Штатов Америки) не в состоянии обеспечить боеспособность всех кораблей, а иногда, даже их обслуживание.