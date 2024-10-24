Ситуация с импортом российских энергоносителей сложна и придерживаться уверенного курса на снижение зависимости не получается.

С февраля 2022 года основное число стран Европейского союза, за исключением Венгрии и Словакии, начали снижать свою зависимость от российских энергоносителей, пусть даже и в ущерб себе. В таких условиях странам удалось существенно сократить долю импорта российского газа, но полностью избавиться от него все равно не вышло. В зависимости от страны, доля импорта российского газа колеблется в диапазоне от 2 до 10%.

Издание Bloomberg пишет, что Европейскому союзу не удаётся стабильно сокращать поставки российского газа, из-за чего возникает угроза выполнению плана по полному отказу от российского топлива к 2027 году. Как отмечается, объёмы импорта российского газа Европой не перестали сокращаться, а лишь наоборот - увеличиваются.

В материале издания подчёркивается, что в прошлом году доля российского газа в странах Европейского союза достигла 15%, но уже в этом году цифра вновь выросла до 20%. Это говорит о том, что придерживаться уверенного курса на снижение зависимости от российских энергоносителей не получается. При этом ранее была информация о готовящемся в следующем году пакете антироссийских санкций, направленном как раз на импорт российского газа.

На ситуацию существенно может повлиять прекращение транзита российского газа через украинские территории. Очевидно, что заинтересованные в дальнейших поставках российских энергоносителей страны найдут способ импортировать их, когда другие европейские государства, вероятнее всего, прекратят закупать газ из России.