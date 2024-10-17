Американские власти по-прежнему опасаются данного решения.

Вчера Владимир Зеленский публично представил свой план победы, который предусматривает ряд требований к Западу по поводу продолжения дальнейшей военной помощи Украине и принятия решений, запрашиваемых Киевом. Одно из таких - разрешение на удары американскими ракетами вглубь российских территорий. Известно, что в Вашингтоне отказываются идти на такой шаг, опасаясь эскалации российско-украинского конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге сообщила, что Соединённые Штаты Америки придерживаются прежней позиции по поводу ударов вглубь России и не планируют пересматривать свою политику. В то же время Вашингтон оказывает военную помощь украинской армии, предоставляя всё необходимое на поле боя, в том числе для проведения ответных ударов по атакующим силам, расположенным на российских территориях.

Ранее по итогам телефонного разговора Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом в Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи общей стоимостью 425 миллионов долларов. В него входят боеприпасы, неназванные ракеты класса «воздух - воздух», средства противовоздушной обороны, сотни единиц бронетехники и тысячи бронемашин.