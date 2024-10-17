Изначально предполагалось, что встреча будет в октябре и американский президент посетит её.

Предполагалось, что 12 октября американский президент Джо Байден посетит встречу Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», поскольку будет пребывать на территории Германии в рамках двусторонней встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем. Позже американский президент отменил свой визит из-за надвигающегося на Соединённые Штаты Америки урагана «Милтон», а встреча украинских союзников была отменена. Предполагалось, что её проведут после, когда Байден всё же посетит Германию.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что следующая встреча в формате «Рамштайн» состоится уже в ноябре, вероятнее всего, после президентских выборов. В то же время Джо Байден посетит Германию 17 октября, проведя встречу с Шольцем и немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить российско-украинский конфликт.

По словам американского чиновника, в рамках визита американского президента в Германию, встречи с Владимиром Зеленским не будет. По всей видимости, на запланированном на ноябрь «Рамштайне» Байден и Зеленский также не увидятся. Из этого возникает вопрос, зачем нужно было переносить встречу из-за ситуации в Соединённых Штатах Америки, но ответа на него нет.