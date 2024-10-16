Париж не поставит оружия на ту сумму, которая была обещана.

В феврале между Украиной и Францией было заключено двустороннее соглашение в сфере безопасности, в рамках которого Киев мог рассчитывать на ежегодные поставки от Парижа оружия общей стоимостью три миллиарда евро. Предполагалось, что уже в этом году французские власти смогут выполнить обещание, ведь их неоднократно критиковали за низкий уровень поддержки в сравнении с той же Германией.

Однако министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о неспособности Парижа в 2024 году выполнить обещание по оказанию военной помощи Украине на три миллиарда евро. По его словам, общая стоимость переданного в этом году оружия превысит два миллиарда евро, но до обещанной цифры все равно не хватит, чтобы выполнить обещание.

Французское правительство также не планирует выделять дополнительные финансовые средства для поставок нового оружия, чтобы всё-таки исполнить обязательства перед Киевом. Примечательно, что та же Германия нашла дополнительные средства по просьбе Киева, хотя в этом году помощь была предоставлена в полном объёме и фактически Берлин мог отказать в дальнейших поставках в текущем году.

Невозможность поставить Украине оружие на обещанную сумму объясняется дефицитом государственного бюджета на 2024 год, который достигнет 6% от ВВП. В связи с этим правительство сокращает расходы на не приоритетные области - развёртывание сил НАТО в Эстонии и Румынии, военная помощь Украине.

В этом месяце Владимир Зеленский уже встречался с французским президентом Эмманюэлем Макроном, поблагодарив его за помощь, но подчеркнув, что текущих объёмов было недостаточно. Впрочем, как стало понятно из слов Себастьяна Лекорню, слова Зеленского были услышаны и проигнорированы.