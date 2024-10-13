До этого нефтедобычей занималась местная компания «Белоруснефть».

В 1965 году на территории Белоруссии началась нефтедобыча, которой занималась государственная нефтяная компания «Белоруснефть». Впоследствии удалось обнаружить 63 месторождения в Гомельской и Могилевской областях, а крупнейшими месторождениями являются Речицкое, Вишанское, Осташковичское и Южно-Осташковичское.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления перед аграриями заявил об установленных договорённостях с российской компанией «Роснефть» на исследование недр Гомельской области в целях поиска новых месторождений нефти. По его словам, в данной области «серьёзно пощупают» территории и обязательно найдут нефть. Вырученные с продажи нефти средства планируют задействовать в развитии Гомельской области.

Известно, что существенная часть нефть добывается Белоруссией самостоятельно, но Минск также прибегает к закупкам российских энергоносителей. На текущий момент белорусская компания «Белоруснефть» добывает около двух миллионов тонн нефти ежегодно, когда российская нефтедобыча оценивается в 550 миллионов тонн ежегодно. При этом показатель нефтедобычи Минска не меняется уже на протяжение нескольких десятков лет, то есть новые месторождения активно не исследуются.