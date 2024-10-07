Доля Ирана в международном экспорте нефти составляет около 5%.

Известно, что объекты нефтяной отрасли Ирана являются одной из возможных целей Израиля в планируемом Тель-Авивом ответном ударе. Американский президент Джо Байден подтвердил, что действительно обсуждал такой сценарий с израильскими властями, но впоследствии призвал Израиль выбрать другую цель для ответного удара. В Европейском союзе также не с восторгом относятся к идее с нанесением ударов по иранской нефтяной инфраструктуре.

Издание CNBC, взяв интервью у главного аналитика по сырьевым товарам SEB Бьярне Шилдроп, сообщает, что в случае нанесения Израилем ударов по объектам нефтяной отрасли Ирана, есть существенный риск повышения стоимости фьючерсов на сырую нефть до 200 долларов за баррель.

Другие опрошенные изданием аналитики считают, что рынки нефти слишком беспечны, на фоне реальной угрозы серьёзных перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что на фоне заявления Джо Байдена о рассмотрении нефтяных объектов Ирана, как цели, стоимость на нефть уже повысилась в среднем на 5%. Аналитики из Goldman Sachs также ранее прогнозировали рост цены за баррель нефти на 20 долларов в случае израильского удара по иранским объектам нефтедобычи. Доля Ирана в международном экспорте нефти составляет около 5%.