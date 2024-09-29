Средства будут распределены так, чтобы профинансировать производство оружия, сделанного именно через украинский ВПК.

В июне между Данией и Украиной был подписан меморандум о закупке вооружения и военной техники через украинский военно-промышленный комплекс. Уже в сентябре датские власти выделили средства на производство самоходных артиллерийских установок «Богдана» калибра 155-мм, которые уже поступили на вооружение украинской армии.

Министерство обороны Дании объявило о продолжении данной тенденции, выделив 4,2 миллиарда датских крон (630 миллионов долларов) на закупку украинского оружия, которое будет доставлено Вооружённым силам Украины. Предполагается, что часть средств (1,3 миллиарда датских крон) будет выделена напрямую правительством страны, а ещё 2,9 миллиардов датских крон выделят за счёт замороженных российских активов, которые Копенгаген сгенерирует от имени Европейского союза.

В заявлении датского оборонного ведомства отмечается, что Дания имеет намерения до конца 2024 года поставить в зону боевых действий оружие и военную технику украинского производства за счёт выделяемого финансирования. Таким образом украинские военные получат новое оружие, являющееся по сути модификацией советской техники (в случае с артиллерией - адаптированной под калибр НАТО) и в то же время средства профинансируют военно-промышленный комплекс страны.

Примечательно, что другие страны в основном поставляют Украине оружие собственного производства, а не инвестируют в собственный военно-промышленный комплекс.