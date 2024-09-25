Турецкий президент подчеркнул важность переговоров, но с учётом условий Киева.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединённых наций заявил, что возможностей для поиска решения по мирному урегулированию российско-украинского конфликта становится всё меньше.

По словам турецкого президента, по мере гонки вооружений пространство для дипломатии сужается. Он подчеркнул важность дипломатического решения конфликта, но и отметил, что дипломатия должна гарантировать территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако Эрдоган не видит пока серьёзного содействия со стороны международного сообщества по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерения Турции и дальше следовать Конвенции Монтрё и не допускать проход военных кораблей обеих сторон конфликта через проливы Босфора и Дарданеллы. Примечательно, что из-за турецкой конвенции Военно-морские силы Украины не могут получить новые военные корабли, произведённые для них за рубежом.

Стоит отметить, что Турция по-прежнему сообщает о готовности выступить в роли посредника для завершения боевых действий на украинских территорий. Страна организовала первые переговоры между Москвой и Киевом весной 2022 года, из которых в конце концов Киев вышел.