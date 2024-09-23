Применение британской ракеты без американских технологий неэффективно, поэтому Лондон не может самостоятельно принять данное решение.

Ожидалось, что в сентябре Соединённые Штаты Америки и Великобритания могут объявить о снятии ограничений на удары вглубь российских территорий западными ракетами. Западные чиновники провели ряд встреч и даже посетили Киев, где предполагалось, что они могут объявить о соответствующем решение. Однако американский президент Джо Байден отказался снимать ограничения, когда позиция Лондона была более мягкой и не говорила о твёрдом «нет».

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил о продолжающихся «деликатных консультациях» с Вашингтоном по поводу разрешения Вооружённым силам Украины на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России. Он подчеркнул, что в конце 2025 - 2026 годов вызовы российско-украинского конфликта станут более «глубокими и суровыми», поэтому настало критическое время для смелости, мужества, терпения и силы политического духа со стороны украинских союзников.

Таким образом британский министр хоть и не подтвердил готовность Лондона разрешить Киеву наносить удары Strom Shadow вглубь российских территорий, но намекнул, что окончательное решение остаётся за Вашингтоном.

Стоит отметить, что британская ракета Strom Shadow при наведении полагается либо на GPS-данные, либо на американские навигационные технологии. Первый вариант является неэффективным, поскольку Москва способна подавлять соответствующие сигналы, поэтому приходится прибегать к использованию американских технологий, а это, в свою очередь, требует разрешение на применение от Вашингтона.