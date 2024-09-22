Связано это с эскалацией ситуации в регионе.

На этой неделе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить массированные обстрелы южной части ливанских территорий, нанося удары по пусковым установкам и местам дислокации функционеров ливанского шиитского движения «Хезболла».

На фоне этого в Государственном департаменте Соединённых Штатов Америки выступили с призывом к американским гражданам покинуть Ливан, объясняя это непредсказуемостью военного конфликта между «Хезболлой» и Израилем, который сопровождается многочисленными обстрелами и взрывами по всей стране (речь о подрыве электронных устройств)

В заявлении американского внешнеполитического ведомства предупреждают, что из-за обострения ситуации в регионе сократилось количество доступных авиарейсов из Бейрута, поэтому уже вскоре американцы могут вовсе не иметь возможности покинуть Ливан, если не сделают это сейчас.

Ранее издание Politico писало, что в Соединённых Штатах Америки опасаются о риске эскалации военного конфликта Израиля с «Хезболлой», который перерастёт в полномасштабные боевые действия на Ближнем Востоке и потребует вмешательства Вашингтона.