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Nacvark
Госдеп США одобрил продажу Тайваню запчастей для авиации на $228 млн
Тайбэй получит от Вашингтона «засекреченные и не засекреченные запчасти для авиации и связанное с этим оборудование».

Несмотря на то, что официально Соединённые Штаты Америки разорвали дипломатические отношения с Китайской Республикой (Тайвань) ещё в 1979 году, начав их с Китайской народной республикой, тем самым признав политику «одного Китая», Тайбэй является одним из заказчиков оружия и военного оборудования у Пентагона. Министерство иностранных дел Китая оценивает поставки американского оружия островному государству в 70 миллионов долларов и это только за последние несколько лет.

Стало известно, что Тайбэйское экономическое и культурное представительство в Соединённых Штатах Америки, являющееся неформальным посольством для поддержания дипломатических отношений между Тайбэем и Вашингтоном, отправило запрос Агентству по сотрудничеству в области безопасности на приобретение для тайваньской армии различных запчастей и оборудования для авиации на 228 миллионов долларов. Речь идёт о «засекреченных и не засекреченных запчастях для авиации и другом оборудовании, связанного с ними». 

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки, утверждающий все иностранные закупки американского вооружения, санкционировал поставку Тайваню вышеперечисленного оборудования. Отмечается, что возможная сделка не навредит боеготовности американской армии.

Таким образом в течение следующих тридцати дней Конгресс обязан рассмотреть заключение сделки, подтвердив продажу оружия или заблокировав её.

#сша #тайвань
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Gerr_Lord87
11:40
Хмммм.... Что же ты так моиваешься🤔 Что, страшного стало?)
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Апшеронский скакел
11:39
Свободен, ты слился!!!
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Gerr_Lord87
11:39
И тут будут фотки и видео будет. Заходи сегодня в телегу. Там я начну твой массовый слив👍
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Апшеронский скакел
11:37
Тут не будет фоток, да? Что и следовало ожидать.... Идёшь нахрен, звиздабол конченный
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Gerr_Lord87
11:36
Я тебе скину в скайпе и унижу там, а видео отправлю на ютюб, показав, как ты корчишься в потугах после моих пруфов компа. Готов?
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Апшеронский скакел
11:35
Сюда кидай, чтоб все видели, что ты не звиздабол Кого ты там сливал в 18 году, я не знаю, но от тебя балабольством за версту несёт
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Gerr_Lord87
11:34
Всё один в один повторяется, ботяра, когда я тебя ещё в 2018 году сливал по процам🤣
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Апшеронский скакел
11:34
Так не скинешь сюда, останешься вечным балаболом, а теперь свободен, даун
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Nvidia&Intel Hater
11:33
ага ток по тестам 5 макс 8 процентов .а твоя сосет от 33.И в каждой игре ты просрал и без исключения.так что твои мечты так и останутся мечтами оприходованного зеленожопа.ну и игры ты как на подбор дл...
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Станислав Богданов
11:33
Ну елки палы
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
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