Тайбэй получит от Вашингтона «засекреченные и не засекреченные запчасти для авиации и связанное с этим оборудование».

Несмотря на то, что официально Соединённые Штаты Америки разорвали дипломатические отношения с Китайской Республикой (Тайвань) ещё в 1979 году, начав их с Китайской народной республикой, тем самым признав политику «одного Китая», Тайбэй является одним из заказчиков оружия и военного оборудования у Пентагона. Министерство иностранных дел Китая оценивает поставки американского оружия островному государству в 70 миллионов долларов и это только за последние несколько лет.

Стало известно, что Тайбэйское экономическое и культурное представительство в Соединённых Штатах Америки, являющееся неформальным посольством для поддержания дипломатических отношений между Тайбэем и Вашингтоном, отправило запрос Агентству по сотрудничеству в области безопасности на приобретение для тайваньской армии различных запчастей и оборудования для авиации на 228 миллионов долларов. Речь идёт о «засекреченных и не засекреченных запчастях для авиации и другом оборудовании, связанного с ними».

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки, утверждающий все иностранные закупки американского вооружения, санкционировал поставку Тайваню вышеперечисленного оборудования. Отмечается, что возможная сделка не навредит боеготовности американской армии.

Таким образом в течение следующих тридцати дней Конгресс обязан рассмотреть заключение сделки, подтвердив продажу оружия или заблокировав её.