Конкретный перечень поставляемого вооружения не разглашается.

На официальном сайте Министерства обороны Финляндии специальный советник главы финского оборонного ведомства Антти Весала объявила о 25-м пакете военной помощи для Вооружённых сил Украины, общая стоимость которого составляет 118 миллионов евро. Суммарно Хельсинки направили украинской армии военную помощь на 2,3 миллиарда евро.

В заявлении цитируются слова министра обороны страны Антти Хаккянен о том, что Финляндия продолжает исполнять свои обязательства по оказанию Киеву военной помощи, призывая союзников принимать аналогичные решения и «не сдаваться»

Какие-либо подробности пакета военной помощи финские власти разглашать отказываются. Отмечается, что информация о содержании поставок и сроков доставки не предоставляется для обеспечения безопасной доставки военного груза. При этом конкретный перечень готовящегося к поставке вооружения составлен исходя из запросов украинских военных.

Известно, что финские власти поставляют Вооружённым силам Украины оружие из собственных запасов, выделяя деньги на его замещение. Предыдущий пакет военной помощи, объявленный в конце июня, оценивался в 159 миллионов евро.