Он подчеркнул успехи Киева в этой операции, но не может ничего сказать о ситуации в будущем.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вторжение Вооружённых сил Украины в Курскую область, заявил, что Киев смог достичь «многого» в этой операции. Однако не решился прогнозировать то, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

По словам главы североатлантического альянса, оценить ситуацию сложно, ведь только украинским властям решать, куда развёртывать свои силы и какой тип конфронтации уместен в данной ситуации. Скорее всего, он намекает на то, что Киеву придётся расставлять приоритеты и решать, задействовать ли новые резервы в Курской области или направить их на оборону своих территорий.

Помимо этого Столтенберг указал на полное право Украины на самооборону, в рамках которой разрешено применять дальнобойное оружие для ударов по территориям России. Он выразил благодарность странам НАТО за то, что они предоставили такую возможность Киеву, а если всё-таки ограничения ещё существуют, то они как минимум были смягчены.

Ранее Владимир Зеленский в интервью NBC News говорил о размещённых Россией 60 тысяч военных в Курской области. Издание не смогло проверить информацию, а соответствующие заявления от российских официальных лиц не поступали. В случае же, если его слова окажутся правдой, то это указывает на необходимость перед командованием украинской армией перебрасывать новые резервы, чтобы удержать подконтрольные территории.