Вопрос стратегической ценности Курской области для Вооружённых сил Украины до сих пор остаётся открытым. Прорыв российской государственной границы не способен поднять моральных дух военных, которые ведут бои на Покровском направлении, а также замедлить наступление российских войск, поскольку ожидаемой Киевом передислокации российских военных не произошло. От этого возникает следующий вопрос, имеется ли смысл для украинской армии удерживать и дальше позиции на российских территориях, ведь на это также нужно оружие и личный состав, которого не хватает.
Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что украинская армия продолжит удерживать контроль над частью территорий в Курской области до конца российско-украинского конфликта. Он утверждает, что на текущий момент командованию нужны эти территории.
Однако он заверил, что конкретно Украине российские территории не нужны и попыток как-либо интегрировать их состав украинского государства предпринято не будет. Более того, приносить туда «украинский образ жизни» никто не собирается.
По словам Зеленского, в Киеве подготовят план удержания российских территорий и представят его международным партнёрам, в том числе Соединённым Штатам Америки. Тут стоит отметить, что в Вашингтоне ранее пытались узнать о планах украинских властей на Курскую область.
Помимо этого Владимир Зеленский утверждает, что Россия уже перебросила в Курскую область порядка 60 тысяч военных, не передислоцируя их с Покровского направления. NBC News данную информацию проверить не могут, никаких соответствующих заявлений российские официальные лица не делали, а количество войск звучит крайне преувеличенным, учитывая относительно небольшую численность группировки войск Вооруженных сил Украины на российских территориях (до десяти тысяч человек личного состава).