Он утверждает, что это входит в планы украинской армии.

Вопрос стратегической ценности Курской области для Вооружённых сил Украины до сих пор остаётся открытым. Прорыв российской государственной границы не способен поднять моральных дух военных, которые ведут бои на Покровском направлении, а также замедлить наступление российских войск, поскольку ожидаемой Киевом передислокации российских военных не произошло. От этого возникает следующий вопрос, имеется ли смысл для украинской армии удерживать и дальше позиции на российских территориях, ведь на это также нужно оружие и личный состав, которого не хватает.

Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что украинская армия продолжит удерживать контроль над частью территорий в Курской области до конца российско-украинского конфликта. Он утверждает, что на текущий момент командованию нужны эти территории.

Однако он заверил, что конкретно Украине российские территории не нужны и попыток как-либо интегрировать их состав украинского государства предпринято не будет. Более того, приносить туда «украинский образ жизни» никто не собирается.

По словам Зеленского, в Киеве подготовят план удержания российских территорий и представят его международным партнёрам, в том числе Соединённым Штатам Америки. Тут стоит отметить, что в Вашингтоне ранее пытались узнать о планах украинских властей на Курскую область.

Помимо этого Владимир Зеленский утверждает, что Россия уже перебросила в Курскую область порядка 60 тысяч военных, не передислоцируя их с Покровского направления. NBC News данную информацию проверить не могут, никаких соответствующих заявлений российские официальные лица не делали, а количество войск звучит крайне преувеличенным, учитывая относительно небольшую численность группировки войск Вооруженных сил Украины на российских территориях (до десяти тысяч человек личного состава).