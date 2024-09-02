Об этом сообщил финский президент Александр Стубб.

После того, как Финляндия вступила в НАТО, актуальным стал вопрос размещения ядерного оружия на территории страны. Особенность этой ситуации заключается в том, что во-первых на территории страны запрещена перевозка ядерного оружия, а во вторых - государство граничит с Россией и размещение американского ядерного арсенала так близко с российско-финляндской границей явно усугубит отношения между Москвой и Хельсинки.

Президент Финляндии Александр Стубб во время программы «Час с президентом» на местной радиостанции Radio Suom заявил, что Хельсинки не планируют размещать на территории своей страны американского ядерного оружия. Он подчеркнул, что такое решение не является необходимым и никто (в североатлантическом альянсе) не просит об этом.

В феврале этого года премьер-министр страны Петтери Орпо уже сомневался в целесообразности размещения ядерного оружия на финских территориях, поскольку угроза немедленного нападения со стороны России отсутствует.

Российский президент Владимир Путин уже говорил, что вступление Финляндии в НАТО не является проблемой, ведь между Хельсинки и Москвой установлены нормальные дипломатические отношения. Тем не менее, в российской армия всё же сформировали группировку войск, чтобы разместить её на российско-финляндской границе.