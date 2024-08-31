Эвакуированные бойцы рассказывают, как их группы несут потери и не могут запросить поддержку из-за нехватки ресурсов.

После того, как Вооружённым силам Украины удалось прорвать российскую государственную границу в Курской области, обученные на Западе украинские военные, в соответствии с тактикой НАТО по ведению манёвренных сражений, смогли относительно быстро расширить своё присутствие в данном регионе. Тем не менее, когда Россия задействовала свои резервы, наступление потеряло темпы, а после и вовсе превратилось в безуспешные попытки штурмов с потерей ресурсов. В отличие от российской армии, для Киева материально-техническое оснащение и людские ресурсы являются более сложными вопросами.

Издание The Times, ссылаясь на источники в украинских войсках, рассказывает, что Вооружённые силы Украины столкнулись с серьёзной нехваткой боеприпасов в Курской области. Отмечается что это, в совокупности с мощным сопротивлением российской армии, усложняет закрепление украинских войск на своих позициях.

Украинский военный рассказывает изданию, что ему с десятью сослуживцами удалось пробраться вглубь российской территории больше, чем планировали командиры. В итоге они столкнулись с артиллерийским ударом россиян, в результате чего подразделение понесло большие потери. Провести ответный удар или запросить поддержку артиллерии подразделение не смогло - не хватало боеприпасов. Они пытались маневрировать и делать вид, что их гораздо больше, чем кажется, чтобы таким образом российская армия не перешла к зачистке позиций из-за своего численного преимущества перед ВСУ. В конечном итоге военным пришлось эвакуироваться, но и это было проблемой, ведь из-за нехватки ресурсов идти пришлось пешком.

Другой эвакуированный боец в разговоре The Times утверждает, что из его группы численностью пятнадцать человек остались живы лишь пятеро. Всё это говорит об истощении украинской армии на российских территориях, которое ощущается для Киева гораздо больше, чем для Москвы.