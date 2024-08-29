Отмечается, что решение будет принято не молниеносно, то есть ближе к обозначенному сроку.

В странах Балтии имеется серьёзная проблема с наращиванием численности вооружённых сил, поскольку в странах проживает относительно небольшое число граждан. Для понимания, в той же Литве в армии служит порядка 25 тысяч военных, а в Латвии и Эстонии цифра значительно ниже - 6 и 7 тысяч человек.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что правительство страны намерено ввести обязательное прохождение военной службы женщинами. Сейчас в Латвии служат только мужчины возрастом 18 - 27 лет, проходя 11 месяцев базовой военной подготовки с изучением основ тактики, первой медицинской помощи и обращения оружием.

Латвийский министр подчеркнул, что данные планы не будут реализованы молниеносно. Наиболее вероятным сроком изменения в законодательстве является 2028 год. Он также добавил, что надеется достигнуть как политический консенсус, так и одобрение инициативы всем обществом, ведь иначе реализовать её не получится.

По словам Андриса Спрудса, благодаря этой мере можно пополнить численность армии Латвии четырьмя тысячами призывником. Однако для начала необходимо провести много работы: подготовить форму и оборудование для женщин, а также нарастить запасы всего, что используется во время прохождения военной службы, включая оружие - такая задача была поставлена Вооружённым силам страны.