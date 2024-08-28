Американские власти предупредили, что в противном случае Вашингтон готов защищать израильские территории.

В апреле 2024 года Иран провёл «удар возмездия» по территориям Израиля в ответ на израильскую атаку по иранскому дипломатическому объекту в Сирии, но Соединённые Штаты Америки и Великобритания смогли успешно отразить атаку. Уже в начале августа возник риск нового ответного удара по израильским территориям в ответ на ликвидацию главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Однако по просьбе Вашингтона иранские власти решили повременить с ответом Тель-Авиву из-за организованных в Дохе мирных переговоров, направленных на решение палестино-израильского конфликта.

С того момента прошло уже две недели, а переговоры в столице Катара так и не принесли успеха. В связи с этим возник риск, что Тегеран вернётся к изначальной задумке нанести комбинированный удар по израильским территориям. По этой причине координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби обратился к Ирану с призывом не прибегать к ответному удару.

Американский чиновник утверждает, что такие действия со стороны Ирана приведут к эскалации ситуации на Ближнем Востоке и риску развития новой региональной войны.

В то же время Джон Кирби признал, что есть все признаки полагать о готовности Тегерана нанести удар по израильским территориям вопреки призывам Вашингтона. На фоне этого чиновник предупредил, что сейчас на Ближнем Востоке базируются две авианосные группы американской армии, готовые исполнить свои обязательства по обороне Израиля на случай иранской атаки.